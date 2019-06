Katar bo gostitelj klubskega SP 2019 in 2020

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Klubsko SP 2019 in 2020

Katar bo najverjetneje tudi gostitelj klubskih SP leta 2019 in 2020.

Katar bo najverjetneje tudi gostitelj klubskih SP leta 2019 in 2020. Foto: Reuters

Katar, ki bo gostil nogometno svetovno prvenstvo 2022, bo najverjetneje tudi gostitelj klubskih SP leta 2019 in 2020, so neimenovani viri zaupali ameriški tiskovni agenciji AP. To bodo dokončno odločili na današnjem zasedanju sveta Mednarodne nogometne zveze (Fifa) v Parizu.