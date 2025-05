Po sredini nogometni tekmi, ko sta se v finalu pokala pomerila Celje in Koper, je nogometni dogodek zaznamoval Albert Riera, ki je brez izjave zapustil novinarsko konferenco. Zdaj so se na ta dogodek odzvali tudi v Društvu novinarjev Slovenije.

Albert Riera ni hotel dati izjave določenemu mediju, nato pa njegova zahteva, da novinar omenjenega medija zapusti prostor, ni bila izpolnjena. Takrat je vstal on in odšel. Poteza Španca je v slovenskih medijih dvignila kar nekaj prahu. Odzvali pa so se tudi v Društvu novinarjev Slovenije, ki takšno ravnanje obsoja.

Spodaj objavljamo njihov zapis v celoti:

V Društvu novinarjev Slovenije se odzivamo na potezo trenerja NK Celje, ki je na novinarski konferenci zavrnil odgovor novinarju Ekipe, očitno zaradi osebnega nezadovoljstva z njegovim poročanjem. Kasneje je šel še korak dlje in zahteval, da se novinar odstrani iz prostora in s tem pogojeval svoje odgovarjanje drugim novinarjem. Ko mediji tej zahtevi niso sledili, je trener zapustil konferenco. DNS takšno ravnanje obsoja. Novinarji si zaslužijo spoštljiv odnos, saj le opravljajo svoje delo. Pogojevanje sodelovanja s predhodnim "ugodnim" poročanjem pa kaže na nerazumevanje uredniške avtonomije, svobode izražanja in profesionalnega novinarskega dela. Ob tem DNS spoštljiv in profesionalen odnos pričakuje tudi od novinarjev. Trenerji klubov, ki delujejo v javnem interesu in so izpostavljeni medijskemu poročanju, morajo razumeti vlogo novinarjev ter spoštovati medijsko svobodo, četudi se z vsebino kdaj ne strinjajo. Odgovornost za uspešno izvedbo novinarskih konferenc pa nosijo tudi organizatorji tovrstnih športnih dogodkov. Novinarji so na novinarski konferenci v imenu javnosti, vprašanja postavljajo, da bodo z odgovori seznanili javnost, zato je izključevanje določenih novinarjev, s katerimi se nekdo ne strinja, neprimerno. Gre za profesionalen in ne oseben odnos. Trener pomembnega nogometnega kluba, ki je javna osebnost in bi moral biti tudi vajen medijske pozornosti, si takšnega neprofesionalnega vedenja ne bi smel privoščiti. Na kritična vprašanja se odgovarja z argumenti, ne z izključevanjem novinarjev. Odgovornost novinarjev pa je, da ravnajo in poročajo v skladu s profesionalnimi standardi.

