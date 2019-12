K Janu Oblaku prihaja eden najboljših na svetu

Več medijev poroča o tem, da so se pri Atletico Madridu že dogovorili za zvenečo januarsko okrepitev. K Janu Oblaku in soigralcem prihaja eden najboljših napadalcev na svetu zadnjega obdobja, urugvajski zvezdnik PSG Edinson Cavani.

Odkar je k PSG prišel Argentinec Mauro Icardi, je Edinson Cavani izgubil status, ki ga je v Parizu užival v šestih letih pred tem, ko je bil eden glavnih zvezdnikov francoskih prvakov. V napadu imata ob poletnem nakupu prednost brazilski superzvezdnik Neymar in mladi Francoz Kylian Mbappe, zato si izkušeni Urugvajec želi po šestih letih in pol zapustiti PSG. Vse kaže, da bo 32-letni napadalec, ki je za PSG zabil že kar 196 golov, svojo željo izpolnil že januarja letos.

Pri PSG, s katerim ima pogodbo le še do konca sezone in je očitno ne bo podaljšal, Cavaniju z odhodom drugam naj ne bi delali težav, po poročanju nekaterih španskih in tudi francoskih medijev pa se je z Atletico Madridom že dogovoril za triletno pogodbo in se bo v začetku prihodnjega leta že preselil v Španijo. Ta bo po Italiji, v kateri je gole zabijal za Napoli in Palermo, njegova tretja evropska država, v kateri bo igral.

Atletico ima najboljšo obrambo, a zelo povprečen napad

Rešitev za težave Atletica? Foto: Reuters S 50 goli drugi najboljši strelec v zgodovini urugvajske reprezentance, ki v zadnjem desetletju spada med najboljše napadalce na svetu, se bo tako pridružil Janu Oblaku in soigralcem, ki imajo na čelu s slovenskim vratarjem odlično obrambo (z 11 prejetimi goli najbolj trdno v španski ligi), a so zato precej neučinkoviti v napadu. Z 20 goli na 18 tekmah je Atletico šele na 11. mestu po številu doseženih golov v ligi, pa čeprav v napadu Atletica igrata dva napadalca zvezdniških imen.

Toda Špancema Diegu Costi in Alvaru Morati golov v prejšnjih letih najboljšega strelca Madridčanov Antoina Griezmanna, ki je poleti odšel v Barcelono, ni uspelo nadoknaditi.

Cavani je v tej sezoni za PSG zabil tri gole v 11 nastopih, le trikrat pa je igral v začetni enajsterici PSG, ki ga vodi Nemec Thomas Tuchel.

PSG sicer premočno vodi v prvi francoski ligi in ima s tekmo manj sedem točk naskoka pred drugouvrščenim Marseillom, brez težav pa se je uvrstil tudi v osmino finala.

Alvaro Morata in Diego Costa v majici Atletica v tej sezoni nista najbolj navdušila. Foto: Reuters

Atletico, ki se je prav tako uvrstil v osmino finala lige prvakov, je v španskem prvenstvu trenutno na četrtem mestu s sedmimi točkami zaostanka za vodilno Barcelono.

Trener Madridčanov Diego Simeone želi rezultate in uvrstitev na lestvici izboljšati tudi z boljšo učinkovitostjo v napadu, rešitev pa je očitno našel v nekaj več kot tisoč kilometrov oddaljenem Parizu.