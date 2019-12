Neymar je očitno spet obrnil ploščo

Še poleti si je nadvse želel oditi in PSG izsiljeval za prestop nazaj v Barcelono, zdaj najdražji nogometaš vseh časov, Brazilec Neymar, pravi, da se v Parizu odlično počuti in bi tam rad ostal še dolgo časa.

"Zakaj bi želel oditi? Imam še dveletno pogodbo, ekipa pa raste iz tedna v teden in se izboljšuje. Moramo ostati zbrani in iz te sezone iztržiti čim več. Osvojiti moramo, kolikor se bo dalo lovorik. V tej sezoni je glavni cilj liga prvakov," je v pogovoru za France Football povedal Neymar, čigar pogodba s PSG, v katerega je leta 2017 iz Barcelone prišel za še danes rekordnih 222 milijonov evrov, je veljavna še za dve leti in pol.

"PSG je moja prioriteta. Zagotavljam vam, dal bom vse od sebe, da bomo uspešni. Na vsaki tekmi moramo vsi na čelu z mano dajati vse od sebe. Takšno je moje mišljenje," je še dejal Brazilec, ki je bil poleti eden glavnih zvezdnikov takratne nogometne tržnice. Ni skrivnost, da si je nadvse želel nazaj v Barcelono, s katero je leta 2015 postal evropski prvak in to tudi javno priznal.

Zaradi tega si je nakopal jezo navijačev PSG, ki so ga, potem ko se s prestopom v Barcelono ni izšlo, vzeli na piko, a so zdaj nesoglasja potihnila, kar ga je očitno prepričalo v to, da bi v Parizu rad ostal še vsaj do konca junija 2022, ko mu poteče bogata pogodba s francoskimi prvaki.

S PSG je osvojil šest lovorik, a v ligi prvakov, ki je njegov glavni cilj, dlje od osmine finala ni prišel. Foto: Getty Images

Dva meseca ni igral, a je vseeno pridno napolnil statistiko

Neymar je imel v tej sezoni sicer nemalo težav s poškodbami, tako da dva meseca ni igral, a je njegova statistika vseeno sijajna. V 11 nastopih v ligi prvakov in francoskem prvenstvu je zbral osem golov in prispeval še pet asistenc.

PSG trenutno prepričljivo vodi v francoskem prvenstvu, v katerem ima s tekmo manj sedem točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem Marseillom. V ligi prvakov je v šestih tekmah v konkurenci z Real Madridom, Club Bruggom in Galatasarayjem oddal samo dve točki in se zlahka uvrstil v osmino finala, v kateri ga s soigralci čakata zahtevna obračuna proti Borussii Dortmund.

Neymar, ki je za Parižane v 69 nastopih do zdaj zabil kar 59 golov in prispeval še 34 asistenc, je s PSG do zdaj osvojil šest lovorik. Dvakrat je bil francoski prvak, se dvakrat veselil zmage v pokalnem tekmovanju, dvakrat pa postal tudi francoski superpokalni prvak. V ligi prvakov je PSG z njim v postavi obakrat obstal v osmini finala.