Urugvaj ponižal Ekvador, odmeva mojstrovina Cavanija #video

Paragvajci so proti Katarju vodili z 2:0, a je slednji z dvema zadetkoma v desetih minutah drugega polčasa izenačil in iztržil točko. V noči na nedeljo sta igrali Kolumbija in Argentina, na koncu so z 2:0 slavili Kolumbijci.

Za najvišjo zmago dozdajšnjega dela tekmovanja je poskrbel Urugvaj. Dvakratni svetovni prvaki so kar s 4:0 odpravili Ekvador, med strelce pa sta se vpisala tudi vroča napadalca Edinson Cavani in Luis Suarez. Dolgolasi napadalec PSG je poskrbel za najlepši zadetek na dvoboju.

Zadetek Cavanija proti Ekvadorju:

Katar, ki bo leta 2022 gostil svetovno prvenstvo, je v nedeljo presenetil Paragvaj. Čeprav je zaostajal že z dvema zadetkoma razlike (0:2), je v zadnji četrtini srečanja dosegel dva zadetka in osvojil točko (2:2).

V skupini B sta favorita za napredovanje na papirju Kolumbija in Argentina. Kafetarji so v velikem derbiju ugnali gavče in jim zadali boleč poraz. Zadetka Rogerja Martineza in Duvana Zapate v zadnjih 20 minutah tekme sta Kolumbiji prinesla prvo zmago nad Argentino v zadnjih 20 letih. Gavči so na pokalu America izgubili prvič po letu 2007, ko so v finalu ostali praznih rok proti Brazilcem. Sicer so trikrat (proti Urugvaju in dvakrat proti Čilu) izgubili šele po enajstmetrovkah, ki uradno štejejo kot remi.

Messi: Seveda nismo želeli tako začeti turnirja

"Seveda smo zagrenjeni. Vsaj v drugem polčasu smo si ustvarili nekaj priložnosti," je po porazu dejal 31-letni kapetan Argentine, ki se je po razočaranju na lanskem mundialu že poslovil od dresa z državnim grbom, a si je nato premislil.

"Seveda nismo želeli tako začeti turnirja, a zdaj moramo dvigniti glave. Vsakič, ko izgubiš, ti je težko. A zdaj moramo misli usmeriti proti naslednjemu tekmecu," je še dejal Messi.

Zvezdnik Barcelone in brazilske reprezentance Philippe Coutinho je dvakrat zatresel mrežo Bolivije. Foto: Guliver/Getty Images

Brazilci za začetek boljši od Bolivije

Na uvodni tekmi sta se med sabo pomerili reprezentanci Brazilije in Bolivije. Gostitelji so slavili s 3:0, najbolj razpoložen pa je bil Philippe Coutinho, ki je dosegel dva zadetka. Med strelce se je vpisal še Gremio Everton. Brazilci nastopajo brez poškodovanega prvega zvezdnika Neymarja.

Brazilija brez Neymarja, Argentina z Messijem

Na letošnjem južnoameriškem pokalu nastopa 12 reprezentanc, med njimi sta dve povabljenki iz Azije. Japonska in Katar, ki je letos osvojil naslov azijskega prvaka in bo prihodnje leto gostil svetovno prvenstvo.

Rekorder je Urugvaj s 15 naslovi, na zadnjih dveh prvenstvih pa je zmagal Čile. Argentina je ob zadnjih dveh nastopih obakrat prišla do finala, a obakrat z Lionelom Messijem, za katerim so že štirje izgubljeni finali velikih tekmovanj, izgubila po enajstmetrovkah.

Južnoameriški pokal 2019, skupinski del

Skupina A:

Skupina B:

Skupina C: