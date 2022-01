Argentinska nogometna reprezentanca, ki si je že priigrala nastop na svetovnem prvenstvu 2022, je brez prvega zvezdnika Lionela Messija premagala Čile z 2:1 in mu močno priprla vrata na mundial. Brazilci pa so na "vroči" tekmi v Quitu, igrali so brez zvezdnika Neymarja, le remizirali z Ekvadorjem (1:1). Urugvaj je bil z 1:0 boljši od Paragvaja.

Gavči so se morali na tekmi v puščavi Atacama znajti brez kapetana Lionela Messija in selektorja Lionela Scalonija. Zvezdnik PSG po koronski okužbi še ni v pravi formi, Scaloni pa je bil pred kratkim pozitiven na novi koronavirus. Za sinjemodre, ki so niz nepremaganosti podaljšali na 27 tekem, sta že v prvem polčasu zadela Angel Di Maria in Lautaro Martinez.

Argentina je sicer na drugem mestu v južnoameriških kvalifikacijah za Brazilijo in ima 32 točk s 14 tekem. La roja, ki je še drugič zaporedoma izgubila, se še bori za Katar in ima 16 točk s 15 tekem. Ta čas je na sedmem mestu lestvice; tri točke zaostaja za Urugvajem, ki je četrti in za zdaj drži zadnje mesto za neposredno uvrstitev na mundial.

Luis Suarez je približal Urugvaj preboju na SP 2022. Foto: Reuters

Urugvaj je z zadetkom Luisa Suareza premagal Paragvaj in pod vodstvom novega selektorja Diega Alonsa naredil pomemben korak k neposredni uvrstitvi v Katar.

Zvezdnik Liverpoola: To se je zgodilo prvič v zgodovini nogometa

Vodilni Brazilci (36 točk) so s ta čas tretjo ekipo kvalifikacij Ekvadorjem igrali neodločeno, a razburljivo tekmo z dvema rdečima in osmimi rumenimi kartoni ter kar 32 prekrški. Tekma pa se je dodobra razplamtela po zadetku Casemira v šesti minuti. Kolumbijski sodnik Wilmar Roldan je popravil več odločitev; dvakrat je pokazal rdeči karton brazilskemu vratarju Alissonu, a je po posvetu z videosodnikom VAR obakrat spremenil svojo odločitev.

Ekvadorski vratar Alexander Dominguez je bil izključen zaradi brutalnega udarca Matheusa Cunhe v 15. minuti, ki je utrpel raztrganino na vratu, kot je bilo videti na brazilski televiziji, zaradi česar je bila tekma prekinjena za šest minut.

Brazilski vratar Alisson Becker je na gostovanju v Ekvadorju prejel kar dva rdeča kartona, a je sodnik po asistenci VAR vedno preklical svojo odločitev. Foto: Reuters

V 20. minuti je brazilski branilec Emerson prejel drugi rumeni karton. Brazilski vratar Alisson je v 26. minuti sprva dobil rdeči karton, a je Roldan odločitev nato razveljavil in mu dodelil rumenega. Potem ko je sodnik na začetku drugega polčasa razveljavil gol Ekvadorja in po ogledu VAR preklical enajstmetrovko, je nato v 75. minuti izenačil Felix Torres.

V sodnikovem dodatku je Roldan Alissonu pokazal drugi rumeni karton in dosodil enajstmetrovko, a je tudi to odločitev po preverjanju videosodnika VAR odločitev preklical. "Mislim, da se je to zgodilo prvič v zgodovini nogometa," je po dveh spremenjenih sodnikovih odločitvah, ki bi ga sicer poslali s terena, dejal vratar Liverpoola.

Južnoameriške kvalifikacije za SP 2022, 15. krog: Četrtek, 27. januar:

Ekvador : Brazilija 1:1 (0:1)

Torres 75.; Casemiro 6.; R. K.: Dominguez 15./Ekvador, Royal 20./Brazilija



Petek, 28. januar:

Paragvaj ; Urugvaj 0:1 (0:0)

Suarez 50.; R. K.: Gomez 90. + 4/Paragvaj Čile : Argentina 1:2 (1:1)

Brereton 21.; Di Maria 10., Martinez 34.



22.00 Kolumbija - Peru

23.00 Venezuela - Bolivija