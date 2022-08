Južnoameričani bi organizirali nogometno SP 2030: To so sanje celotnega kontinenta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Argentina, Urugvaj, Čile in Paragvaj vložili kandidaturo

Štiri južnoameriške države so danes oddale skupno kandidaturo za organizacijo svetovnega nogometnega prvenstva 2030. Pod projekt z nazivom Juntos 2030 (Skupaj 2030) so se prijavile Argentina, Urugvaj, Čile in Paragvaj.