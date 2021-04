Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaše Juventusa Američana Westona McKennieja, Argentinca Paula Dybalo, Brazilca Arthurja ter nekaj njihovih prijateljev je policija kaznovala s plačilom 400 evrov, ker so si na domu Američana privoščili glasno zabavo in s tem kršili odlok o prepovedi druženja v času epidemije novega koronavirusa, poroča La Stampa.

To najbrž ne bo edina kazen nogometašem, saj se jim obeta prijava, ker so policiji vrata odprli šele po eni uri čakanja in jih lahko obtožijo oviranja preiskave, prav tako pa je kazen napovedal tudi klub.

Glasne udeležence so sicer prijavili sosedi.

Juventus v soboto čaka mestni derbi s Torinom, trenutno je na lestvici italijanskega prvenstva na tretjem mestu, deset točk za vodilnim Interjem in štiri za Milanom.