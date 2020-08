Juš Štusej okrepil Aluminij

Štusej je v karieri v mladinskih selekcijah branil tako barve Maribora kot Celja, zadnjih šest mesecev pa je igral pri ravenskem Fužinarju v 2. slovenski nogometni ligi.

"Najprej bi rad povedal, da sem vesel, da sem prišel v tako dobro in urejeno sredino, kjer se odlično dela z mladimi nogometaši. Mislim, da je to prava stopnička za moj nadaljnji nogometni razvoj v karieri. Konkurenca v ekipi je vedno dobrodošla in zdrava, na meni je, da si zaslužim čim več minut in priložnosti," je ob tem dejal Štusej.

Kot poroča snportal.si, pa je Aluminij ostal brez hrvaškega branilca Stipeta Vrdoljaka, ki naj bi zapustil Kidričevo, čeprav je v zimskem prestopnem roku podpisal pogodbo do maja 2021.

Že v četrtek pa je novo moč dobil tudi nekdanji Vrdoljakov klub Koper, ki je iz velenjskega Rudarja pripeljal 20-letnega vezista Adama Vošnjaka.