Presrečni povratnik, ki se opravičuje ženi in otrokom #video

"Ko zapustiš Real, vedno sanjaš o tem, da se boš nekega dne vrnil. Presrečen sem in ponosen na to, kar sem dosegel v zadnjih letih, da sem lahko dočakal ta dan. Danes je eden najsrečnejših dni v mojem življenju, se opravičujem ženi in otrokom," je v torek, ko se je javnosti predstavil v novi vlogi, saj se je pridružil madridskemu Realu, dejal 33-letni napadalec s polnim imenom Jose Luis Mato Sanmartin. Nogometni svet ga je spoznal kot Joseluja.

V sezoni 2023/24 bo nastopal v belem dresu kot posojeni nogometaš Espanyola, nato pa lahko Real izkoristi možnost nakupa. "Real je najpomembnejši klub v moji karieri, zanj bom dal vse," je obljubil navijačem. Za Real je nazadnje igral pred 11 leti, nato pa se preselil v Nemčijo, kjer je tudi rojen. V bundesligi je pridobil veliko izkušenj, igral je za Hoffenheim, Eintracht in Hannover.

V družbi legendarnega napadalca Reala, zdaj pa že dolgoletnega direktorja Emilia Butraguena Foto: Reuters

Pri Realu bo nosil igralno številko 25. Kar zadeva Karima Benzemaja, je dal vedeti, da ne čuti pritiska. "Sem nisem prišel z namenom, da bi koga nadomestil. Tu sem, da pomagam tako, kot znam in zmorem, ter pri tem pokažem vse, kar sem se naučil. Rad bi užival in delal tisto, kar bo od mene zahteval trener. Vsi pa vemo, kaj je pomenil Karim za Real. Je vendarle eden najboljših napadalcev na svetu," je dejal 33-letni Španec, ki je letos debitiral za rdečo furijo in ji ekspresno pomagal do lovorike, naslova prvaka v ligi narodov.