Messija še ni, a v Miamiju že padajo spektakularni zadetki #video

Navijači Interja iz Miamija nestrpno odštevajo dneve do prihoda Lionela Messija. Do takrat bodo morali še malce počakati, saj naj bi kapetan argentinske reprezentance, aktualnih svetovnih prvakov, za Inter prvič zaigral 21. julija na tekmi skupinskega dela ligaškega pokala proti mehiški ekipi Cruz Azul.

Nogometašem Interja, ki jih je nedavno prevzel Gerardo Martino, v ligi MLS ne gre najbolje. Zaradi skromnih rezultatov, slasti zmage niso dočakali že devet tekem zapored, za mestom, ki vodi v dodatne kvalifikacije za končnico, zaostajajo kar devet točk. V vzhodni konferenci zasedajo zadnje mesto. Do konca rednega dela lige MLS bo sicer odigranih še 14 krogov, za klub iz Miamija pa bo kmalu zaigral tudi dolgoletni zvezdnik Barcelone Sergio Busquets.

Spektakularen zadetek Martineza v zadnji minuti:

Josef Martinez what a way to equalize at the end of the 90'. 😱#InterMiamiCF pic.twitter.com/mfVRTP9OKb