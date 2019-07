Po koncu upov na naslov ostal brez službe

Selektor Egipta Javier Aguirre, nekdanji nogometaš in trener Mehike, je dobil odpoved le dobri dve uri po porazu in izpadu reprezentance Egipta v osmini finala afriškega pokala narodov, ki poteka prav v Egiptu in kjer bila domača zasedba prva favoritinja za končni uspeh.

Thembinkosi Lorch, napadalec Orlanda Pirates, je v 85. minuti dosegel edini gol na tekmi za Južnoafriško republiko in s tem izločil gostitelja tekmovanja. Reprezentanca, ki je s sedmimi naslovi prvaka afriške celine najboljša med vsemi, je z zvezdnikom Mohamedom Salahom tako pokleknila že pred četrtfinalom.

Najboljši afriški nogometaš Salah naj bi bil po nekaj dnevih bolezni sicer nared za dvoboj, vendar tudi on ni napravil presežka, s katerim bi ekipi zagotovil uspeh. Nihče izmed povsem potolčenih igralcev Egipta se po tekmi ni ustavil v mešani coni za pogovore z novinarji, domača javnost pa je večinoma povsem raztrgala igro, ki jo je prikazala reprezentanca Egipta.

Južnoafričani so namreč držali prevlado na sredini igrišča in blokirali napadalno igro domače vrste, ki našla načina, kako bi strla odbor žilavih tekmecev. Ti so prežali na protinapade in pet minut pred koncem srečanja je enega izmed njih uspešno zaključil Lorch ter povsem utišal poln stadion v Kairu.

Razočaranje Egipčanov po porazu in koncu upov na naslov prvakov. Foto: Reuters

Aguirre je takoj po tekmi prevzel odgovornost za ta velik neuspeh faraonov in je dejal, "da je ponosen na reprezentante". Dodal je: "Tekma je bila povsem odprta in imeli smo veliko priložnosti. Bila je le ena sama razlika, Južnoafričanom je uspelo doseči zadetek."

Šestdesetletni Aguirre je za mehiško reprezentanco med letoma 1983 in 1992 na 59 tekmah dosegel 14 golov. Selektor Ekipta je postal avgusta lani in je podpisal štiriletno pogodbo, ko je po svetovnem prvenstvu v Rusiji nasledil Hectorja Cuperja.

Svojevrsten rekorder V Egiptu je Aguirre letos postal svojevrstni rekorder, saj je kot selektor sodeloval že na četrtem različnem celinskem prvenstvu. Mehiko je leta 2009 vodil do naslova na zlatem pokalu, prvenstvu Severne, Srednje Amerike ter Karibov. Svojo reprezentanco je treniral tudi, ko je ta kot gostja igrala na pokalu Amerike, prvenstvu južnoameriških držav, Japonsko pa, ko je ta pred štirimi leti prišla v četrtfinale azijskega prvenstva.

