Imamo prvega četrtfinalista

Beninčani so prvi četrtfinalisti.

Beninčani so prvi četrtfinalisti. Foto: Reuters

Nogometaši iz Benina so prvi četrtfinalisti letošnjega afriškega pokala narodov v Egiptu. Na prvi tekmi osmine finala so v Kairu po izvajanju 11-metrovk premagali tekmece iz Maroka s 5:2 (1:1, 0:0), v četrtfinalu pa se bodo pomerili z zmagovalci nocojšnje tekme med Ugando in Senegalom, ki se je pričela ob 21. uri.