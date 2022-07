Jan Oblak se je odločil glede svoje prihodnosti in navdušil z ganljivo gesto #video

"Oblak, obnovljena pogodba," se glasi novica na spletni strani španske Marce, ki je prva poročala o tem, da je slovenski vratar Jan Oblak, ki bi se mu pogodba z Atleti iztekla konec prihodnje sezone, podaljšal sodelovanje z Atletico Madridom. Kapetan slovenske izbrane vrste je z Atleticom po večmesečnih pogovorih podpisal novo pogodbo in sodelovanje podaljšal do leta 2025.

💣🚨| Jan Oblak has renewed his contract with Atletico Madrid. This will be announced in the next few days.



