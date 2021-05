Španci ganili Jana Oblaka in mu zapeli iz srca #video

Ko je Jan Oblak v soboto z Atleticom v gosteh premagal Valladolid (2:1), ni postal le španski prvak, ampak zrušil še kar nekaj mejnikov. Že petič je prejel priznanje zamora, bil izbran za najboljšega vratarja sezone v la ligi, izenačil klubski rekord in prejel veliko čestitko navijačev, ki so mu z veseljem namenili priljubljen napev, ob katerem je navdušeno poskakovala v zrak vsa Simeonejeva četa. S slovenskim junakom, ki doživlja sanjske dneve, na čelu!

"Obi, Oblak, cada dia te quieor mas," se glasi navijaški napev, ki pogosto doni na Wandi Metropolitanu. Z njim privrženci rdeče-belih, novopečenih španskih prvakov, sporočajo Janu Oblaku, kako ga imajo vsak dan raje.

Ljubezen med Škofjeločanom in navijači madridskega velikana se je začela leta 2014, le nekaj tednov po tem, ko je Atletico postal španski prvak. Slovenski as je potreboval polovico sezone, da je pridobil zaupanje trenerja Diega Simeoneja, nato pa si je zabetoniral položaj v začetni enajsterici in postal eden najboljših čuvajev mreže na svetu.

Dogajalo se je marsikaj, Atletico je osvajal tako španske kot tudi evropske lovorike, branil v finalu lige prvakov, do španskega naslova pa ni in ni mogel priti. Barcelona oziroma Real Madrid sta bila vedno premočna. Vse do zadnje sobote, ko so Simeonejevi izbranci v zadnjem krogu španskega prvenstva premagali Valladolid (2:1), ga poslali v drugo ligo, sami pa postali novi državni prvaki! Oblak je sijal od sreče in zadovoljstva, dočakal je tisto, po čemer je hrepenel vse od leta 2014, po vrnitvi v Madrid pa je navdušenje delil z navijači. Znašel se je na njihovih rokah in ramenih, ko pa so bili Atleti na slavnostnem odru, je sledil čustven trenutek.

Več tisoč presrečnih navijačev je Oblaku, enemu osrednjih junakov šampionske sezone, namenilo priljubljeno pesem "Obi, Oblak, cada dia te quieor mas". Vidno ganjen Škofjeločan, objet s soigralci, je poskakoval od ponosa in navdušenja, to je bila pika na i imenitnih prizorov, katerim je priča po osvojitvi naslova.

"Tega se preprosto ne da opisati z besedami. Osvojili smo ga, naš je, a tudi vaš," se je prek socialnega omrežja Twitter 28-letni vratar Atletica in ljubljenec občinstva zahvalil navijačem.

No se puede explicar con palabras... Ya la tenemos, es nuestra y también es vuestra!!! VAMOOOOOSSSSS 🏆🔴⚪️ #LaLiga pic.twitter.com/e7PaKMpksk — Jan Oblak (@oblakjan) May 24, 2021

Pet priznanj zamora je nekaj edinstvenega, a ...

Jan Oblak ima z Atleticom sklenjeno pogodbo do leta 2023, bo pa zelo zanimivo spremljati letošnji poletni prestopni rok. Angleški mediji niso skoparili z govoricami o tem, da ga želi v svoje vrste privabiti Manchester United. Odkupna klavzula v pogodbi znaša 120 milijonov evrov … Foto: Guliverimage Oblak, eden najboljših vratarjev na svetu (v tem trenutku ima po oceni Transfermarkta najvišjo tržno vrednost med čuvaji mreže – okroglih 90 milijonov evrov) in najbolj vrednih nogometašev, ki jih letos ne bomo mogli spremljati na evropskem prvenstvu, je po koncu sezone poskrbel za številne statistične mejnike. V španskem prvenstvu je že petič osvojil priznanje zamora in s tem izenačil absolutni rekord.

"To je nekaj edinstvega, a tisto, kar mi največ pomeni, so kolektivni uspehi," je dal vedeti, kako se je najbolj razveselil naslova španskega prvaka, ki je še manjkal v njegovi vedno bolj bogati zbirki dosežkov.

"Vsi smo zaslužni za naslov. Če hočeš postati prvak, mora biti celotno moštvo na vrhunski ravni. Posameznik ne prinaša naslova. Celotna ekipa se je trudila in naredila vse, kar je bilo v naši moči, da smo postali prvaki in prejeli najmanj zadetkov," se je v svojem slogu, polnem skromnosti in spoštovanja, zahvalil soigralcem, da so mu pomagali do novega priznanja zamora.

🔝 Most saves (103)

🔝 Most clean sheets (18)

🔝 Fewest goals conceded (25)



The goalkeeper of the champions... @oblakjan. 🛡️



❤️ @atletienglish 🤍#LaLigaSantander pic.twitter.com/R01i6wXaBB — LaLiga English (@LaLigaEN) May 23, 2021

V sezoni 2020/21 je bil kralj številnih statističnih rubrik. Zbral je največ obramb (103), branil na največ tekmah, na katerih je ohranil mrežo nedotaknjeno (18), izmed vratarjev, ki so branili večino tekem za svoje klube, pa tudi prejel najmanjše število zadetkov. Le 25! Bil je izbran v najboljšo enajsterico španskega prvenstva in nasledil Belgijca Thibauta Courtoisa. Ta je bil lani prvak z Realom, letos pa sta slava in "kanta" pripadla Slovencu.

Izenačil klubski rekord Resina Ko je branil v Valladolidu, je dres Atletica oblekel na 303. tekmi, s tem pa tudi izenačil klubski rekord, ki je pred tem pripadal le Abelu Resinu, vratarju z največ nastopi v zgodovini Los Colchoneros. Če bo Oblak ostal zvest španskim prvakom, bo že v uvodnem nastopu v novi sezoni postal samostojni rekorder. V 303 nastopih je z Atleticom dosegel 174 zmag, 78 remijev in le 51 porazov, na več kot polovici srečanj pa je ostal nepremagan (159), kar je imeniten dosežek.

Felipe in Simeone v en glas: Oblak je najboljši na svetu

Tako je Diego Simeone poletel v zrak po "šampionski" zmagi Atletica v Valladolidu. Foto: Guliverimage Soigralci so veseli, da imajo takšnega vratarja. "Ko je z nami Oblak, se počutimo varne. Atletico je ekipa, ki se zelo dobro brani. A če se nam kaj zgodi, samo pogledamo nazaj in vidimo vratarja, ki je izjemen. Za nas, tako kot za številne druge, je najboljši vratar na svetu. Daje nam varnost," je kapetana slovenske reprezentance pohvalil Brazilec Felipe, eden izmed obrambnih stebrov španskih prvakov.

O tem, da ga na svetu ni boljšega vratarja od Oblaka, je prepričan tudi njegov trener Diego Simeone. "Že več sezon brani na zelo visoki ravni in je zagotovo najboljši vratar na svetu," sporoča Argentinec, katerega simpatični posnetek z njegovo hčerko, ki je pred televizijskimi kamerami zapela v čast Atletica, je postal spletna uspešnica.

Diego Simeone’s daughter singing an Atlético Madrid chant 😍🏆 pic.twitter.com/ci1ui4aMvN — Photos of Football (@photosofootball) May 24, 2021

Tako kot tudi prizori, ko soigralci in navijači pojejo v čast Oblaku. Prvemu Slovencu, ki je osvojil špansko prvenstvo in bi to lahko storil še večkrat.