"Danes vam sporočam, da končujem kariero profesionalnega nogometaša. Bilo je neverjetno potovanje, polno neverjetnih trenutkov, počutim se privilegiranega, da sem lahko skozi kariero izkusil vse, kar sem. Živel sem svoje sanje. Hvala vsem," je dolg zapis na družbenem omrežju začel 30-letni sveži nogometni upokojenec Jack Wilshere.

