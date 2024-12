Izžrebali skupine prvega klubskega SP 32 klubov

V skupini A so Palmeiras (Brazilija), Porto (Portugalska), Al Ahly (Egipt) in Inter Miami (ZDA), v skupini B PSG (Francija), Atletico Madrid (Španija), Botafogo (Brazilija) in Seattle Sounders (ZDA), v skupini C Bayern München (Nemčija), Auckland City (Nova Zelandija), Boca Juniors (Argentina) in Benfica (Portugalska), v skupini D Flamengo (Brazilija), Esperance (Tunizija), Chelsea (Anglija) in Leon (Mehika), v skupini E River Plate (Argentina), Urawa Red Diamonds (Japonska), Monterrey (Mehika) in Inter Milano (Italija) ter v skupini F Fluminense (Brazilija), Borussia Dortmund (Nemčija), Ulsan (Južna Koreja) in Mamelodi Sundowns (Južnoafriška republika).

Na svetovnem klubskem prvenstvu bo od 15. junija do 13. julija 2025 nastopilo 32 klubov, dvanajst iz Evrope. Najboljša dva iz vsake od osmih skupin se bosta uvrstila v šestnajstino finala.

Tekmovanje, ki bo organizatorjem v Združenih državah Amerike služilo kot priprava na svetovno prvenstvo 2026, bo potekalo na dvanajstih stadionih v enajstih mestih. Uvodno tekmo in finale bo gostil MetLife Stadium v New Jerseyju.

Prvo tekmo klubskega SP bosta igrala Inter Miami in Al Ahly.