Slabe novice za Maribor: bogatemu lastniku Ludogorca se vedno posreči

Nogometaši Ludogorca so prišli v Maribor samozavestni. Čeprav so na prvi tekmi play-offa kvalifikacij za ligo Europa doma remizirali s slovenskim prvakom (0:0), nato pa le nekaj dni pozneje ostali brez trenerja, so prepričani, da lahko izločijo vijolice in se polastijo bogate nagrade Uefe. Šok terapija z menjavo stratega se jim je v tako občutljivi fazi tekmovanja vedno obrestovala. Se bo tradicija nadaljevala tudi zvečer v Ljudskem vrtu?