Neznani Srb novi soigralec Jana Oblaka: za Benfico ni bil dovolj dober ...

Atlético de Madrid in Benfica sta se dogovorila za prestop mladega 21-letnega srbskega napadalca Ivana Šaponjića. Otrok Partizana je z Madridčani podpisal triletno pogodbo. Za povprečnega poznavalca nogometa povsem neznani Srb se je ekipi že pridružil na pripravah v Los Ángeles de San Rafael.

Robustni 192 centimetrov visoki napadalec se je k Benfici preselil januarja 2016 in bil večino časa član druge Benficine ekipe, dve sezoni nazaj pa je kot posojen nogometaš igral še za belgijski S.V. Zulte Waregem.

📝 | Acuerdo con el @SLBenfica para el traspaso de Ivan Šaponjić. El delantero serbio ha firmado su contrato para las tres próximas temporadas.

👋 ¡Bienvenido! 🔴⚪

👉https://t.co/SR13uF5Kk2#BienvenidoŠaponjić #AúpaAtleti pic.twitter.com/f2k3SyYuGv — Atlético de Madrid (@Atleti) July 11, 2019

V pretekli sezoni se je vrnil v portugalsko drugo ligo in na 28 tekmah zabil šest zadetkov. Otrok Partizana je svoj vrhunec kariere doživel leta 2015. Z Beograjčani se je razveselil naslova srbskih prvakov, z reprezentanco Srbije do 20 let pa je osvojil svetovno prvenstvo.

Šaponjić je še šesta okrepitev Atletica v tem poletju. Pred njim so colchonerose okrepili še Marcos Llorente, Héctor Herrera, Felipe, João Félix in Lodi. Skupaj so zapravili že skoraj 200 milijonov evrov.

