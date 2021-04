Priložnost sezone za Inter, Pirlo še zadnjič na klopi Juventusa?

V prestolnici Lombardije vse bolj diši po velikem slavju. Nogometaši Interja so bili nazadnje italijanski prvaki leta 2010, v tej sezoni, v kateri so v 28 nastopih doživeli le dva poraza, pa so si zagotovili veliko prednost pred tekmeci. Drugouvrščeni AC Milan zaostaja osem točk. Če bi Inter danes upravičil vlogo favorita na San Siru proti Sassuolo, bi tako prednost narasla na kar +11, to pa bi bila devet krogov pred koncem sezone izjemna popotnica za lov na tako želen scudetto.

Nekdanji slovenski reprezentant Samir Handanović v bogati karieri še čaka na prvo lovoriko. Jo bo končno dočakal letos? Danes bo na zaostali tekmi 28. kroga, ki je bila prejšnji mesec prestavljena zaradi povečanega števila okužb z novim koronavirusom v taboru Interja, lovil že deseto zaporedno prvenstveno zmago. Na zadnjih devetih tekmah v serie A je prejel le tri zadetke. Sassuolo sicer odlično igra na gostovanjih pri Interju, kjer ni izgubil vse od leta 2014, a bo danes nastopil z močno oslabljeno zasedbo.

Pirlu se resno maje stolček

Andrea Pirlo v krstni sezoni kot trener Juventusa ne more biti preveč zadovoljen z rezultati. Foto: Reuters Danes bo zelo zanimivo tudi v Torinu. Juventus bi lahko po silnih razočaranjih izgubil celo četrto mesto, ki zagotavlja nastop v ligi prvakov. To bi bil ogromen udarec za staro damo, po katerem bi službo najverjetneje izgubil Andrea Pirlo. Če bo danes Juventus ostal praznih rok proti Napoliju, se nekdanjemu zvezdniku italijanskega nogometa na vročem stolčku prvaka iz Torina ne piše nič dobrega.

V Italiji na široko razpredajo o njegovih morebitnih naslednikih. Možnosti za vrnitev v Torino pripisujejo Massimilianu Allegriju, ki je Juventus nazadnje vodil leta 2019, od takrat pa čaka na novega delodajalca. Povezujejo ga tudi z delom pri Romi.

Začasno bi lahko položaj trenerja Juventusa prevzel Hrvat Igor Tudor, Pirlov pomočnik, ki naj bi mu igralci po poročanju športnega dnevnika Corriere dello Sport bolj zaupali kot Pirlu.

Italijansko prvenstvo, zaostali tekmi: Sreda, 7. april (28. krog):

18.45 Inter – Sassuolo Sreda, 7. april (3. krog):

18.45 Juventus - Napoli