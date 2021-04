Priljubljeni Max se vrača

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski strokovnjak Massimiliano Allegri bo, kot vse kaže, v novi sezoni spet zavihal trenerske rokave in prevzel eno izmed ekip. Najresnejši novi delodajalec je Roma, izključen ni niti Juventus, kjer je priljubljeni Max dosegel svoje največje trenerske uspehe.

Konec maja bosta minili natančno dve leti, odkar je 53-letni strokovnjak zadnjič sedel na klopi Juventusa. Vmes so ga mediji selili v različne ekipe, a posel ni bil nikoli sklenjen. Zdaj naj bi bilo drugače. Dovolj čakanja ima tudi sloviti trener. "Pred dnevi sem govoril z njim in jasno je, da bo junija spet v pogonu. Nekaj že ima v rokah," je za časnik Gazzetta dello Sport priznal Maxov mentor in dober prijatelj Giovanni Galeone.

"Nisem ga vprašal, za kateri klub gre, niti nočem vedeti, a lahko potrdim, da je bil slišati zelo optimistično," je dodal. V zadnjih dneh se je največ govorilo o odhodu na klop Rome, a Galeone ne izključuje niti vrnitve v Torino. "Allegri se zelo dobro razume z Agnellijem (predsednikom Juventusa, op. p.). Že v preteklem letu sta se nekajkrat slišala in še danes sta v stiku. Ne vem, ali je njegova selitev k Juventusu mogoča, a sam je ne bi izključil," je ugibal Galeone.

Trenutno trener Juventusa Andrea Pirlo bo po dolgem času prvi žezlo najboljšega v Italiji predal konkurenci. Inter ima praktično že neulovljivo prednost. Foto: Reuters

Ve, kako osvajati lovorike

Allegri je svojo trenersko pot začel leta 2004 pri ekipi v serie C2 Aglianese, nato pa se hitro dvignil po trenerski lestvici. Med letoma 2010 in 2014 je vodil AC Milan, nato pa pet sezon še Juventus.

S staro damo je med letoma 2014 in 2019 petkrat osvojil naslov italijanskega prvaka, štirikrat italijanski pokal, dvakrat pa je z Juventusom osvojil tudi domači superpokal. Tudi z AC Milanom je stal na vrhu Italije. Šlo je za sezono 2010/11, ko so se Rossoneri zadnjič veselili večje lovorike.

