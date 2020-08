Kurtićevi Majerja poslali v drugo ligo, Inter preskočil Atalanto, ki močno pogreša Iličića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Interja so v zadnjem krogu serie A v Bergamu z 2:0 premagali Atalanto in si zagotovili drugo mesto. Pri Milančanih je Samir Handanović branil celotno srečanje, medtem ko Josipa Iličića uradno zaradi poškodbe, neuradno pa naj bi imel osebne probleme, ni bilo v kadru Atalante. Prvak Juventus se je od sezone brez Cristiana Ronalda poslovil s porazom proti Romi (1:3), Napoli pa je ugnal Lazio (3:1). Edini zadetek za Rimljane je dosegel Ciro Immobile, ki je s 36 zadetki izenačil rekord serie A, ki ga je pred leti postavil Gonzalo Higuain. Lecce Žana Majerja se poslavlja od prve italijanske lige.

Poleg Handanovića je v soboto igrala tudi ekipa Valterja Birse. Njegov Cagliari je z 0:2 klonil na San Siru, Primorec pa svojemu nekdanjemu klubu ni dobil priložnosti za igro.

Žan Majer in soigralci se borijo za obstanek. Foto: Guliver/Getty Images

V nedeljo so se Žan Majer in njegovi soigralci iz Lecceja srdito borili s Parmo Jasmina Kurtića. Obstanek bi si priigrali z zmago, ob tem pa Genoa ne bil smela premagati Verone, a izteklo se je zanje neugodno. Kurtićevi so zmagali s 4:3, Genoa pa je s 3:0 odpravila Verono, Lecce tako odhaja v serie B.

Italijansko prvenstvo, 38. krog: Sobota, 1. avgust:

Brescia : Sampdoria 1:1 (0:1)

Torregrossa 49./11m; Leris 41.

R.K.: Askildsen 90+2/Sampdoria AC Milan : Cagliari 3:0 (1:0)

Klavan 11./a.g., Ibrahimović 55., Castillejo 57.

Valter Birsa (Cagliari) je obsedel na rezervni klopi. Atalanta : Inter 0:2 (0:2)

D'Ambrosio 1., Young 20.

Josip Iličić (Atalanta) ni bil v kadru ekipe.

Samir Handanović (Inter) je branil celotno srečanje. Juventus : AS Roma 1:3 (1:2)

Higuain 5.; Kalinić 23., Perotti 44./11m, 52.



Napoli : Lazio 3:1 (1:1)

Ruiz 9., Insigne 54./11m, Politano 90.+2; Immobile 22. Nedelja, 2. avgust:

SPAL : Fiorentina 1:3 (1:1)

D'Alessandro 39.; Duncan 30., Kouame 89., Pulgar 90+4/11m



Bologna : Torino 1:1 (1:0)

Svanberg 18.; Zaza 66.



Genoa : Verona 3:0 (3:0)

Sanabria 13., 25., Romero 44.; RK: Romero 62., Cassata 90+1/oba Genoa, Amrabat 90+1/Verona



Lecce : Parma 3:4 (2:2)

Barak 40., Meccariello 45., Lapadula 68.; Lucioni 11./a.g., Caprari 24., Corneluis 52., Inglese 66.

Žan Majer (Lecce) je v igro vstopil v 61. minuti

Jasmin Kurtić (Parma) je odigral celo tekmo



Sassuolo : Udinese 0:1 (0:0)

Okaka 53.

Lestvica: 1. Juventus 38 tekem – 83 točk

2. Inter 38 – 82

3. Atalanta 38 – 78

4. Lazio 38 – 78

-------------------------------

5. Roma 38 – 70

6. Milan 38 – 66

7. Napoli 38 – 62

8. Sassuolo 38 – 51

9. Verona 38 – 49

10. Fiorentina 39 – 49

11. Parma 38 – 49

12. Bologna 38 – 47

13. Udinese 38 – 45

14. Cagliari 38 – 45

15. Sampdoria 38 – 42

16. Torino 38 – 40

17. Genoa 38 – 39

-------------------------------

18. Lecce 38 – 35

19. Brescia 38 – 25

20. Spal 38 – 20

Najboljši strelci: 36 – Immobile (Lazio),

31 – Ronaldo (Juventus),

23 – Lukaku (Inter),

21 – Caputo (Sassuolo),

18 – Muriel (Atalanta), Joao Pedro (Cagliari), Zapata (Atalanta),

16 – Belotti (Torino), Džeko (Roma),

15 – Iličić (Atalanta),

...

4 – Kurtić (Parma/Spal)

1 – Majer (Lecce)

