Najprej porumenel, nato pa se strgal z verige! #video

Italijansko prvenstvo, 29. krog

Jasmin Kurtić na tekmi med Spalom in Juventusom. Foto: Getty Images

Mauro Icardi ni prvič v karieri v serie A na eni tekmi dosegel (vsaj) štiri zadetke. To mu je uspelo že pred leti, ko je branil barve Sampdorie in štirikrat zatresel mrežo Pescare. Foto: Reuters

Izjemen dan Atalante je že v 2. minuti z zadetkom napovedal Bryan Cristante, nato pa je na sceno stopil Josip Iličić. V 27. minuti je zaradi spotikanja prejel rumeni karton, nato pa začel pohod in v 24 minutah dosegel klasični hat-trick.

V sodniškem dodatku prvega polčasa je naprej zadel enajstmetrovko, k temu pa je v drugem delu dodal še dva mojstrska zadetka.

Drugi in tretji zadetek Josipa Iličića:

Letel tudi Icardi

Foto: Reuters Inter je s Samirjem Handanovićem napolnil mrežo Sampdorie, pri kateri je Vid Belec sedel na klopi in spremljal izjemno predstavo Maurija Icardija. Modro-črne je v vodstvo popeljal Hrvat Ivan Perišić, nato pa je 25-letni Argentinec do konca prvega polčasa kar trikrat zatresel mrežo in vodstvo gostov povišal na 4:0.

Njegov niz se pri tem ni ustavil, saj je z doseganjem zadetkov proti nekdanjemu klubu nadaljeval tudi v drugem polčasu. Kapetan Interja je tako za poker zadetkov potreboval le 21 minut.

Icardi se je na dvoboju v Genovi vpisal v klub 100. Presegel je mejnik stotih zadetkov v italijanskem prvenstvu in postal šesti najmlajši nogometaš, ki mu je uspel tovrstni podvig.

Atraktiven drugi zadetek Icardija:

Slovenca klonila na San Siru

Boštjan Cesar in Valter Birsa sta se s Chievom mudila na San Siru, dvoboj sta začela na klopi, in ostala brez točk. Verončani so po hitrem zaostanku celo povedli z 2:1, na koncu pa vseeno klonili z 2:3. Birsa je v igro vstopil v 76. minut, Cesar je celotno tekmo spremljal na klopi za rezerviste.

V soboto zvečer sta Juventus, ki se z Napolijem bori za naslov, ustavila Jasmin Kurtić in Spal. Tekma se je končala brez zadetkov, Napoli pa ima zdaj priložnost, da se stari dami približa na le dve točki.