Vodilni Inter proti najslabšemu klubu serie A od 0:2 do 3:2

Nogometaši milanskega Interja so v 28. krogu italijanske lige premagali zadnjeuvrščeno Monzo s 3:2 (1:2) in vsaj začasno prednost pred Napolijem povišali na štiri točke. Neapeljčane v nedeljo čaka obračun s Fiorentino. Nogometaši Milana so v soboto po preobratu v gosteh premagali Lecce s 3:2.