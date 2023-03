V živo: Ibra po 422 dneh od prve minute, proti Bijolu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Liga, ki ima največ četrtfinalistov lige prvakov (tri), je sicer v 27. krog vstopila že v petek. Tio Cipot je s Spezio gostoval pri Sassuolu in izgubil z 1:2, Petar Stojanović in Lovro Štubljar pa sta z Empolijem priznala premoč Atalanti (1:2). Cipot je v petek za Spezio igral od 75. minute, medtem ko Stojanović in Štubljar nista dobila priložnosti za dokazovanje pri Empoliju.

V času nedeljskega kosila se obeta debi mladega slovenskega vratarja Martina Turka še na domači tekmi Sampdorie. Trener Dejan Stanković, sicer svak selektorja mlade izbrane vrste Slovenije Milenka Ačimovića, mu zaupa, tako da bi lahko dočakal priložnost za nastop v Genovi proti Veroni.

Vrhunec konca tedna prinaša nedelja. Vodilni Napoli se bo mudil pri Torinu, v rimskem derbiju bosta obračunala Lazio in Roma, zvečer pa na San Siru k Handanovićem Interju prihaja Juventus.

Italijansko prvenstvo, 27. krog:

Petek, 17. marec:

Sobota, 18. marec:

Nedelja, 19. marec:

Lestvica: