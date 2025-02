V serie A tekma za "šest točk"

V 27. krogu serie A se bosta v soboto ob 18.00 pomerila prvi in drugi. Zato takim tekmam včasih rečemo tekme za šest točk, čeprav se seveda lahko osvoji le tri. Inter Milano ima pred derbijem, ki bi lahko letos tudi odločil prvaka, točko prednosti pred Napolijem. Gre za zadnja dva italijanska prvaka, saj je Inter lovoriko osvojil lani, Napoli pa predlani.

V jesenskem delu prvenstva sta Inter in Napoli igrala neodločeno 1:1. Čeprav sta na vrhu lestvice serie A, pa trenutno njuna forma ni optimalna. Inter je na zadnjih štirih tekmah dvakrat izgubil, Napoli pa je brez zmage zadnje štiri tekme. Trener Neapeljčanov Antonio Conte proti Interju ni še nikoli izgubil (štiri zmage, trije remiji). Milančani so se okrepili samozavest sredi tedna, ko so napredovali v italijanskem pokalu.

Slovenska legionarja Jaka Bijol in Sandi Lovrić z Udinesejem, ki zaseda 10. mesto, v soboto zvečer doma igrata proti Parmi. Še en derbi pa se obeta v nedeljo zvečer, ko AC Milan gosti Lazio. Trenutno se še obe ekipi krčevito borita za mesta, ki vodijo v Evropo.

Italijansko prvenstvo, 27. krog:

Petek, 28. februar:

Sobota, 1. marec:

Nedelja, 2. marec

Ponedeljek, 3. marec

Lestvica: