Morata zadeval za zmago Juventusa

Na zadnji sobotni tekmi 26. kroga italijanskega prvenstva je Juventus po zaostanku z 0:1 priredil preobrat in Lazio premagal s 3:1. Dva zadetka je zmagi prispeval Alvaro Morata. Stara dama ima zdaj na tretjem mestu sedem točk zaostanka za vodilnim Interjem. Do zmage še Udinese, medtem ko sta Spezia in Benevento remizirala.