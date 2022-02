Krog za pozabo vodilnih: tudi Napoli brez polnega plena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na ponedeljkovi tekmi 26. kroga italijanskega prvenstva je Napoli pri 18. Cagliariju zapravil priložnost, da bi se na vrhu po točkah izenačil z Milanom, ki je v soboto zgolj remiziral z zadnjo Salernitano. Tudi Neapeljčani so izvlekli le remi, tako da ostajajo tretji. Drugi je Inter Samirja Handanovića, ki je v nedeljo kar nekoliko presenetljivo z 0:2 klonil s Sassuolom. Nobena od prvih šestih ekip v tem krogu ni zmagala, pomembni točki je izpustil tudi Juventus.

Inter v nedeljo ni izkoristil spodrsljaja mestnega tekmeca in vodilne ekipe serie A, Milana, ki je remiziral na gostovanju pri zadnjeuvrščeni Salernitani (2:2). Rdeče-črni so tako celo povečali prednost pred drugouvrščenim Handanovićevim Interjem na +2, a so tudi odigrali eno tekmo več od mestnega rivala. Slovenski reprezentant Vid Belec je srečanje v Salernu spremljal s klopi za rezerve. S točko se je moral že v petek v Torinu zadovoljiti tudi Juventus. V nedeljo je Venezia, pri kateri je Domen Črnigoj igral v prvem polčasu, z 1:1 remizirala z Genoo.

Na uvodni sobotni tekmi je Empoli na gostovanju v Genovi izgubil proti Sampdorii z 0:2. Mrežo toskanskega kluba je dvakrat zatresel izkušeni napadalec Fabio Quagliarella. Pri gostih je slovenski reprezentant Petar Stojanović odigral vso tekmo, Leo Štulac pa ni dočakal priložnosti za vstop v igro.

Foto: Reuters Preostali sobotni tekmi sta se presenetljivo končali brez zmagovalca. Najprej sta se Roma in Verona razšli z 2:2, zvečer pa je vodilni Milan nepričakovano ostal brez zmage pri zadnjeuvrščeni Salernitani. Rdeče-črnim je grozil celo poraz, a je hrvaški napadalec Ante Rebić v 77. minuti le priigral milanskemu velikanu točko. Milan je tako prednost pred Handanovićevim Interjem povišal na dve točki, a je tudi odigral dve tekmi več od branilcev naslova, ki bi se lahko na prvo mesto vrnili že v nedeljo, če bodo na San Siru boljši od Sassuola.

V petek je plenil pozornost mestni derbi Torina. Tako imenovani "Derby della Mole" ima že 115-letno tradicijo. Nizozemski osrednji branilec Matthijs de Ligt je v 13. minuti popeljal v vodstvo Juventus, izenačujoči gol za bike pa je dosegel italijanski reprezentant Andrea Belotti (62.). V zadnjih treh desetletjih je sicer na tem derbiju prevladoval Juventus, ki je izgubil le enkrat, zmagal 25-krat, osmič pa obračun zdaj ni prinesel zmagovalca. Juventus po remiju ostaja na četrtem mestu v serie A, v dosedanjem delu je zbral 47 točk.

Italijansko prvenstvo, 26. krog: Petek, 18. februar:

Juventus : Torino 1:1 (1:0)

de Ligt 13.; Belotti 62. Sobota, 19. februar:

Sampdoria : Empoli 2:0 (2:0)

Quagliarella 14., 29.

Petar Stojanović (Empoli) je igral celotno tekmo, Leo Štulac (Empoli) je tekmo spremljal s klopi za rezerve. AS Roma : Verona 2:2 (0:2)

Volpato 65., Bove 84.; Barak 5., Tameze 20. Salernitana : AC Milan 2:2 (1:1)

Bonazzoli 29., Djurić 72.; Messias 5., Rebić 77. Nedelja, 20. februar:

Fiorentina : Atalanta 1:0 (0:0)

Piatek 56.

Josipa Iličića ni bilo v kadru Atalante.



Venezia : Genoa 1:1 (1:1)

Henry 13.; Ekuban 29.

Domen Črnigoj (Venezia) je igral v prvem polčasu. Inter : Sassuolo 0:2 (0:2)

Raspadori 8., Scamacca 26.

Samir Handanović (Inter) je branil celotno tekmo. Udinese : Lazio 1:1 (1:1)

Deulofeu 5.; Anderson 45. Ponedeljek, 21. februar:

Cagliari : Napoli 1:1 (0:0)

Pereiro 58.; Osimhen 87.



Bologna : Spezia 2:1 (1:1) Arnautović 40., 84.; Manaj 11.