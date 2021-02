Handanović z Interjem skočil na vrh

Milanski Inter je s Samirjem Handanovićem med vratnicama v nedeljo zvečer s 3:1 premagal rimski Lazio v 22. krogu italijanskega prvenstva in skočil na vrh lestvice, potem ko si je do tega kroga vodilni Milan privoščil velik spodrsljaj in v soboto z 0:2 izgubil proti Spezii. Izgubil je tudi Juventus, in sicer proti Napoliju z 0:1.