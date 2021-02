Atalanta kljub zadetku Iličića zapravila nemogoče, derbi Juventusu #video

Sobotni program 21. kroga italijanskega prvenstva sta odprla Atalanta Josipa Iličića in Torino. Bergamčane je v vodstvo popeljal naš Jojo, a domači kljub vodstvu s 3:0 niso zmagali. Torinčanom je točko v 84. minuti zagotovil Federico Bonazzoli. Juventus je v derbiju kroga z 2:0 premagal Romo. En zadetek je dosegel slavljenec Cristiano Ronaldo, ki je v petek praznoval svoj 36. rojstni dan, drugega pa so si gostje zabili kar sami. Miha Zajc bo z Genoo skušal presenetiti Napoli.

Zadetek Iličića: sodniki so sprva mislili, da šlo za prepovedan položaj, a ni bil:

V petek sta krog odprla Fiorentina in Inter Samirja Handanovića, ki je v Firencah s soigralcih zmagal z 2:0 in vsaj do nedelje, ko bo v akciji drugi Milan, skočil na prvo mesto. Slovenski vratar se med drugim izkazal ob strelih Giacoma Bonaventure, ko je žogo preusmeril v prečko, in Cristiana Biraghija.

V nedeljo bo na sporedu še pet tekem. Med drugim po na delu tudi Jasmin Kurtić. Parma pričakuje Bologno.

Italijansko prvenstvo, 21. krog: Petek, februar:

Fiorentina : Inter 0:2 (0:1)

Barella 31., Perišić 52.

Samir Handanović (Inter) je branil vso tekmo in zbral tri obrambe.



Sobota, februar:

Atalanta : Torino 3:3 (3:2)

Iličić 14., Gosens 19., Muriel 21.; Belotti 42., Bremer 45.+1, Bonazzoli 84.

Josip Iličić (Atalanta) je igral do 58. minute.



Sassuolo : Spezia 1:2 (1:1)

Caputo 25.; Erlić 39., Gyasi 78.



Juventus : Roma 2:0 (1:0)

Ronaldo 13., Ibanez 69./a.g.



20.45 Genoa - Napoli Nedelja, 7. februar:

12.30 Benevento - Sampdoria

15.00 AC Milan - Crotone

15.00 Udinese - Verona

18.00 Parma - Bologna

20.45 Lazio - Cagliari