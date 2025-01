Nor derbi po seriji preobratov pripadel Napoliju, Juventus ostaja neporažen

Derbi 21. kroga serie A med Atalanto in Napolijem je po več preobratih s 3:2 pripadel vodilnim Neapeljčanom, zmagoviti gol je prispeval Romelu Lukaku. Juventus je z 2:0 premagal Milan in ostal neporažen. Stara dama je končala niz treh remijev – na 20 tekmah je kar 13-krat remizirala – in osmič zmagala. Zadela sta Samuel Mbangula in Timothy Weah. Na uvodni sobotni tekmi je Bologna s 3:1 premagala Monzo, Roma je v petek s 3:1 ugnala Genoo.

Derbi tretje in prve ekipe lige se je razpletel po željah Neapeljčanov. Ti so v Bergamu s 3:2 ugnali Atalanto in povišali prednost pred tekmeci na lestvici.

Domači so bolje začeli, v 16. minuti je najboljši strelec serie A Mateo Retegui dosegel 14. gol v sezoni. Napoli je že do polčasa obrnil izid, potem ko sta zadela Matteo Politano v 27. in Scott McTominay v 40. minuti. V 55. minuti je izenačil Ademola Lookman. To je bil njegov deseti gol v sezoni, z osmim pa je dvoboj odločil Romelu Lukaku v 78. minuti.

Na vrhu ima Napoli zdaj 50 točk. Atalanta je ostala tretja in ima 43 točk. Vmes je s 44 točkami Inter iz Milana, ki pa je odigral dve tekmi manj od neposrednih tekmecev. Črno-modre iz Milana, pri katerih je na zadnjih dveh tekmah na klopi sedel tudi slovenski najstnik Luka Topalović, tekma 21. kroga čaka v nedeljo doma proti Empoliju.

Juventus ostaja neporažen v serie A. Foto: Guliverimage

Venezia, pri kateri Domen Črnigoj dobiva zgolj drobtinice, tako da bi lahko v tem prestopnem roku zamenjal okolje, bo v nedeljo gostovala v Parmi. Za Črnigoja se denimo zanima drugoligaš Cosenza, ki je na seznam želja uvrstila še enega slovenskega legionarja v Italiji, nogometaša drugoligaša Cremoneseja Žana Majerja.

Bo Domen Črnigoj zamenjal klubsko okolje? Foto: Guliverimage

Branilec naslova Inter bo v nedeljo zvečer na San Siru gostil Empoli. Nadarjeni Slovenec Luka Topalović, za katerega se zanimata tudi Hrvaška in BiH, bi lahko podobno kot na zadnjih dveh tekmah (2:2 proti Bologni in 1:0 z Venezio) sedel na klopi za rezervne igralce.

Udinese se bo z Jako Bijolom in Sandijem Lovrićem v ponedeljek mudil pri Comu.

