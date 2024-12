Poslastica v Rimu

Danes se bo začel 18. krog italijanskega prvenstva, v ospredju bo večerni obračun med četrtim Laziem in vodilno Atalanto. Ekipi na lestvici loči šest točk. V nedeljo v času kosila bo Udinese Jake Bijola in Sandija Lovrića v Vidmu gostil Torino, Napoli bo pričakal Venezio, Juventus pa Fiorentino. Obeta se še poslastica med Milanom in Romov. V ponedeljek bo Venezia Domna Črnigoja za konec koledarskega leta na delu pri Bologni.