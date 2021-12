Roma ponižala Iličićevo Atalanto, Handanović med Top 10 vseh časov

Nogometaši Rome so v uvodnem spopadu 18. kroga serie A v gosteh premagali Atalanto. Sinovi volkulje, ki jih vodi Jose Mourinho, so zmagali kar s 4:1, pri gostiteljih pa je Josip Iličić odigral prvi polčas (1:2). V nedeljo se bosta v velikem derbiju kroga udarila Milan in Napoli. Vodilni Inter je v petek napolnil mrežo Salernitani, za katero ni branil Vid Belec. Samir Handanović se je na večni lestvici igralcev z največjim številom nastopov v serie A povzpel na deseto mesto!

V Bergamu se je Roma razveselila pomembnih treh točk. Atalanta je po šestih zaporednih zmagah ostala brez točk. Dopoldan je meščane Bergama predramil potresni sunek z magnitudo 4,4, ki na srečo ni poskrbel za večjo škodo, popoldan pa je navijače Atalante v slabo voljo spravila tekma proti Romi.

Izbranci Joseja Mourinha so zmagali s 4:1, Anglež Tammy Abraham je dosegel dva zadetka, prvega že v uvodni minuti. Slovenski reprezentant Josip Iličić je odigral uvodni polčas, ki se je končal z zaostankom Atalante z 1:2. Namesto njega je v igro vstopil Ukrajinec Ruslan Malinovski, Roma pa je do konca srečanja še povišala prednost in se utrdila na petem mestu.

Handanović že deseti na večni lestvici serie A

Samirju Handanoviću in Interju gre v tej sezoni imenitno tako doma kot tudi v Evropi. Foto: Guliver Image Kapetan Interja Samir Hadanović je na dozdajšnjih 18 tekmah italijanske prve lige dobil le 15 golov. Z Interjem, branilcem naslova, so s 13 zmagami na prvem mestu prvenstvene lestvice. Njihov nasprotnik v 18. krogu je bila zadnjeuvrščena Salernitana Vida Belca, ki je do zdaj dosegla vsega 11 golov. Milančani so ekipo, ki v serie A igra prvič po 22 letih, premagali s 5:0.

Belec je tekmo spremljal s klopi za rezervne igralce, Handanović pa je odigral že 533. tekmo v serie A in se na večni lestvici po številu nastopov povzpel na deseto mesto. V vodstvu ostaja rekorder Gianluigi Buffon (657), ki v tej sezoni brani v drugi ligi za Parmo.

Derbi 18. kroga, ki torej pomeni polovico prvenstva, bo na sporedu v nedeljo zvečer, ko bo AC Milan na San Siru gostil Napoli.

Italijansko prvenstvo, 18. krog: Petek, 17. december:

Lazio : Genoa 3:1 (1:0)

Pedro 36., Acerbi 75., Zaccagni 81.; Melegoni 86. Salernitana : Inter 0:5 (0:2)

Perišić 11., Dumfries 33., Sanchez 52., Martinez 77., Gagliardini 87.

Vid Belec (Salernitana) je tekmo spremljal s klopi; Samir Handanović (Inter) je branil celo tekmo Sobota, 18. december:

Atalanta : Roma 1:4 (1:2)

Cristante 45.+1/ag.; Abraham 1., 82., Zaniolo 27., Smalling 72.

Josip Iličić (Atalanta) je odigral prvi polčas.



Bologna - Juventus

Cagliari - Udinese Nedelja, 19. december:

Fiorentina - Sassuolo

Spezia - Empoli

Sampdoria - Venezia

Torino - Verona

AC Milan - Napoli