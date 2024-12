V živo: poslastica v Bergamu, prvaki suvereni

Že uvod v 15. krog italijanskega prvenstva bo postregel s pravo poslastico, saj se pravkar v derbiju merita velikana Atalanta in Milan. Že pred tem je prvak Inter s 3:1 premagal Parmo. Slovenski legionarji bodo na delu v nedeljo in ponedeljek. Venezia Domna Črnigoja bo v nedeljo gostila Como, Jaka Bijol in Sandi Lovrič pa bosta v ponedeljek na zadnji tekmi kroga na delu pri Monzi. Vodilni Napoli se bo še na enem vročem obračunu v nedeljo zvečer udaril z Laziem.

Petek, 6. december:

Inter je prišel do svoje devete zmage v sezoni, potem ko je s 3:1 ugnal Parmo. Domače je na San Siru v vodstvo v 40. minuti popeljal Federico Dimarco, v 56. minuti je na 2:0 povišal Nicolo Barella, enajst minut kasneje pa je zadel še Marcus Thuram. Edini zadetek Torina je padel v 81. minuti, ko je Matteo Darmian zatresel lastno mrežo.

Derbi v Bergamu

Atalanta je po 14 odigranih tekmah serie A na drugem mestu z 31 točkami, prvič v zgodovini se je zgodilo, da je ekipa iz Bergama na prvih 14 tekmah presegla mejo 30 točk, na vsaki od zadnjih enajstih domačih tekem pa je Atalanta dosegla vsaj dva zadetka. Ob tem je zmagala na zadnjih osmih tekmah v vseh tekmovanjih. Milan je z odigrano tekmo manj sedmi pri 22 točkah. Ekipi sta do zdaj odigrali 146 medsebojnih tekem, Milan jih je dobil 69, Atalanta 29, 48-krat pa sta se ekipi razšli z remijem. V prejšnji sezoni so se na prvi tekmi stvari odvile v prid nerazzurrov, ki so prvoligaško srečanje na stadionu Gewiss dobili s 3:2, na San Siru pa sta se moštvi razšli z remijem 1:1. Atalanta je sicer Milan izločila tudi v lanskem pokalnem tekmovanju. A Milan je od sezone 2020/21 dobil štiri od osmih tekem serie A proti Atalanti. V tem obdobju je klub iz Bergama izgubil več tekem le proti Interju (šest) in Napoliju (pet).

Atalanta je dobila zadnjih osem tekem v vseh tekmovanjih. Foto: Reuters

Napoli išče pot do maščevanja

V nedeljo se obeta še poslastica v Neaplju, kjer bo vodilna ekipa lige, Napoli, gostila Lazio. Ekipi sta se sicer v četrtek pomerili v okviru italijanskega pokala, tekma je bila odigrana v Rimu, Lazio pa se je veselil zmage s 3:1 in napredovanja. Neapeljčani imajo sicer po 14 odigranih tekmah na vrhu serie A 32 točk, Lazio je peti s štirimi točkami manj.

Italijansko prvenstvo, 15. krog:

Petek, 6. december:

Sobota, 7. december:

Nedelja, 8. december:

Ponedeljek, 9. december:

Lestvica: