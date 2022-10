Neapelj trese šampionska evforija, padel tudi Sassuolo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodilni Napoli je v uvodni tekmi 12. kroga italijanskeg prvenstva zlahka odpravil Sassuolo (4:0) in povišal prednost pred zasledovalci. Neapeljčani, ki v tej sezoni blestijo tudi v ligi prvakov, so bili nazadnje prvaki pred 32 leti. Handanovićev Inter bo danes gostil Sampdorio. Udinese, kjer pomembno vlogo igrata Jaka Bijol in Sandi Lovrić, bo imel v nedeljo lepo priložnost za tri točke proti klubu Cremonese.