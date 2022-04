Priložnost za Ljubljančana, da oplemeniti zbirko italijanskih lovorik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Italiji se sredi tedna odloča o finalistih pokalnega tekmovanja. Danes se bosta v mestnem spektaklu udarila Inter in Milan. Na prvi tekmi ni bilo zadetkov, tokrat pa bodo imeli prednost domačega igrišča črno-modri, pri katerih nosi kapetanski trak Samir Handanović. V sredo bo poskušal Juventus proti Fiorentini ubraniti prednost s prve tekme v Firencah. Ponovno bo v središču pozornosti nekdanji napadalec vijolic Dušan Vlahović.

Na San Siru se bosta zvečer spopadla Inter in AC Milan. To bo že četrti mestni derbi "della Madonnina" v tej sezoni. Črno-rdeči še niso doživeli poraza. Enkrat so premagali Inzaghijevo četo, dvakrat pa se je srečanje končalo z remijem. Milanska velikana sta tudi največja kandidata za osvojitev državnega naslova, trenutno pa bolje kaže AC Milanu, ki ima dve točki več od branilcev naslova, a tudi tekmo več. Pri Milanu bo zaradi poškodbe odsotnih kar nekaj zvezdnikov. V napadu ne bo Zlatana Ibrahimovića, manjkali bodo tudi Simon Kjaer, Alessio Romagnoli, Alessandro Florenzi …