Belec do pomembnih točk, Juventus zaostaja v boju za naslov

AC Milan je prišel do novih treh točk. Foto: Reuters

Četveroboj za italijanskega prvaka se nadaljuje z velikonočnimi tekmami 33. kroga. Že v petek je Inter Milan Spezio premagal s 3:1, do gladke zmage pa je prišel tudi AC Milan, ki je z 2:0 ugnal Genoo. Juventus je danes iztržil le točko proti Bologni, Napoli pa tekma čaka v ponedeljek. Salernitana z Vidom Belcem je z 2:1 ugnala Sampdorio in prišla do pomembnih točk v boju za obstanek.