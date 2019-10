Iličić v Rim, čustveno v Torinu

Osmi krog italijanske serie A se bo začel s sobotnim dvobojem med rimskim Laziem in Atalanto Josipa Iličića, čustveno bo v Torino, kjer bo vodilni Juventus gostil Bologno. To bo po dolgem času na klopi spet vodil Siniša Mihajlović, ki boleha za rakom (levkemija). Samir Handanović in njegov Inter se bosta po porazu proti stari dami skušala na zmagovalna pota vrniti proti Sassuolu, Valter Birsa bo s Cagliarijem pričakal Spal Jasmina Kurtića, Genoa Roka Vodiška se bo mudila proti Parmi, Žana Majerja in njegov Lecce pa čaka gostovanje na San Siru.