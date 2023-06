Incident Bordeauxu zaprl vrata

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski nogometni klub Bordeaux bo v naslednji sezoni igral v drugi francoski ligi. Tekma zadnjega kroga druge francoske lige 2. junija se ni razpletla v skladu z načrti šestkratnih francoskih prvakov. Naknadno so za zeleno mizo zmago na tekmi, ki je bila prekinjena, pripisali Rodezu. Med elito v ligue 1 sta napredovala kluba Le Havre in Metz.

Le Havre, ki ga vodi slovenski trener Luka Elsner, si je zagotovil tri točke prednosti pred Metzom. Metz pa je med elito napredoval po zaslugi ponedeljkove odločitve disciplinske komisije francoske lige, ki je Bordeauxu prisodil poraz na tekmi zadnjega kroga ligue 2.

Disciplinska komisija francoske lige je odločila, da se finalne tekme sezone v drugoligaški konkurenci, na kateri bi Bordeaux moral zmagati, da bi ohranil svoje upe za napredovanje, ne bo ponovila, kar so zahtevali predstavniki Bordeauxa.

Namesto tega je za zeleno mizo zmago s 3:0 na tekmi šestkratnih francoskih prvakov z Rodezom, ta je bila na sporedu 2. junija, prisodil gostujoči ekipi Rodezu. Bordeaux je na lestvici druge lige pristal na tretjem mestu s tremi točkami zaostanka za Metzom, ki bo v prihodnji sezoni zaigral med elito.

Tekma med Bordeauxem in Rodezom je bila prekinjena kmalu po zadetku Lucasa Buadesa, ki je z 1:0 popeljal Rodez v vodstvo. Medtem ko so igralci Rodeza slavili, je na igrišče stopil navijač Bordeauxa in Buadesa potisnil na tla.

Sodnik na tekmi je obračun prekinil in poslal obe ekipi v slačilnico, tekma se ni nadaljevala. Buadesu pa so diagnosticirali pretres možganov. Bordeaux se bo pritožil na odločitev disciplinske komisije francoske lige.

