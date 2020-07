Iličićeva Atalanta izenačila 68 let star rekord v elitni italijanski ligi

Slovenski reprezentant Josip Iličić ter Kolumbijca Duvan Zapata in Luis Muriel so nogometaši Atalante, ki so v tej sezoni dosegli vsaj 15 golov.

Nogometaši Atalante iz Bergama so na sobotni tekmi proti Juventusu, ki se je v Torinu končala z remijem 2:2, izenačili kar 68 let star rekord v elitni italijanski ligi. Prvič po sezoni 1951/52 so trije nogometaši enega moštva dosegli 15 ali več golov, pri Atlanti so to mejo dosegli Slovenec Josip Iličić ter Kolumbijca Duvan Zapata in Luis Muriel.