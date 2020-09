Z Josipom Iličićem gre na bolje. Po tednih takšnih in drugačnih informacij o težavah, ki jih ima, je jasno, da je počasi naredil velike korake na poti do vrnitve na nogometne zelenice, na katerih je pred tem blestel.

V zadnjih tednih je bil v krogu družine v Sloveniji, med drugim pa je obiskal tudi soigralce v reprezentanci, kar je vsekakor dober znak, da gre z njim na bolje, a jim na tekmah lige narodov proti Grčiji in Makedoniji še ni mogel pomagati.

Zdaj se je vrnil v Bergamo, kjer je danes že pozdravil svoje soigralce, ki so ga navdušeno pričakali v trening centru Atalante. Ne samo oni, topel sprejem so mu pripravili tudi navijači. Kar nekaj se jih je zbralo, ki so ga prišli pozdravit ter v znak podpore 32-letnemu Kranjčanu izobesili tudi tri transparente.

"Ne predaj se! Bergamo je s tabo," je pisalo na enem od njih. Iličić je bil dobre volje in nasmejan, so ob tem zapisali pri Gazzetti dello Sport.

The welcome for Josip Ilicic at the training ground😍🖤💙

(Image - Atalantini) pic.twitter.com/7xmz9FVKSj — Atalanta B.C News (@AtalantaBC_News) September 7, 2020

Predsednik NZS prvi javno spregovoril o njegovih težavah

Iličiću od samega začetka ob strani stojijo tudi v Atalanti, pri kateri so že večkrat poudarili, da bodo z njim pri iskanju poti nazaj na igrišča zelo previdni. Jasno je, da po tem, ko je za Atalanto nazadnje igral 11. julija, fizično ni najbolje pripravljen, še bolj kot to, pa bo pomembno, kdaj bo za vrnitev med "nogometni profesionalizem" pripravljen psihično.

Predsednik NZS Radenko Mijatović je kot prvi javno potrdil, za kakšne težave gre pri Josipu Iličiću. Foto: Vid Ponikvar To, da so vzrok za skrivnostno zamrznitev njegove fantastične sezone psihične težave, je pred dnevi potrdil predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović, ki je v oddaji Fuzbal na POP TV kot prvi javno spregovoril o tem.

"Gre za utesnjenost, ki jo čuti. Slišal sem se z Josipom pred kratkim in mu dejal, da mu je nogometna zveza na razpolago za vse, kar bo potreboval. Povedal je, da se skuša s strokovno pomočjo iz tega stanja izvleči in da to terja svoj čas," je takrat dejal prvi mož slovenskega nogometa.

Kdaj bo Iličić nared za igranje, ni znano. Nekaj časa še zagotovo ne. Tudi treniral z moštvom do nadaljnjega ne bo, kot piše Gazzetta dello Sport.

Valencii je na Mestalli na povratni tekmi osmine finala lige prvakov zabil kar štiri gole. Foto: Reuters

Pred prekinitvijo je blestel, potem so se začele težave

Iličić je bil v prejšnji sezoni prvi zvezdnik Atalante, ki je bila hit italijanskega in evropskega nogometa. V 21 nastopih v italijanskem prvenstvu je zabil kar 15 golov in prispeval še 8 asistenc.

V ligi prvakov je v sedmih nastopih zabil pet golov. Vseh pet na tekmah proti Valencii v osmini finala. Najbolj je navdušil na povratni tekmi, zadnji pred prekinitvijo lige prvakov zaradi novega koronavirusa, ko je pri zmagi Atalante s 4:0 nad Valencio zabil vse štiri gole in osupnil celotni nogometni svet.

Po prekinitvi se v petih nastopih ni vpisal v statistiko golov in asistenc. Tekmo četrtfinala lige prvakov proti PSG, ki so jo nogometaši Atalante izgubili z 1:2, je izpustil. Ni ga bilo niti na zadnjih šestih tekmah italijanskega prvenstva, v katerem je Atalanta ob koncu pristal na tretjem mestu.

Nazadnje je za Atalanto zaigral 11. julija, ko je pri prvenstvenem remiju proti Juventusu z 2:2 odigral 58 minut. Foto: Getty Images

Začetek sezone bo zagotovo izpustil

Atalanta bo novo sezono začela 26. septembra z gostovanjem pri Torinu, a na tej tekmi Iličića ne gre pričakovati. Skorajda zagotovo ga ne bo niti v uvodu v novo sezono lige prvakov, v katero se je Atalanta drugič v zgodovini kluba uvrstila. Nova sezona elitne evropske nogometne lige se začenja 20. oktobra.