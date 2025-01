Začetek novega leta 2025 je postregel z žalostno novico. V 58. letu starosti je umrl nekdanji slovenski napadalec Igor Poznič. Največji pečat je pustil v dresu NK Maribor, kjer je bil ljubljenec navijačev, izjemen strelec in tudi junak prvega večnega derbija v obdobju državne samostojnosti . Oblekel je državni dres, zaigral tudi za Muro, avstrijski GAK, portugalski Felgueiras in ptujsko Dravo, v zadnjem desetletju pa je bogate izkušnje prenašal na mlajše rodove kot trener.

Slovenski nogomet je v leto 2025 vstopil z žalostnim spoznanjem, da se je za večno poslovil eden izmed najboljših napadalcev in strelcev NK Maribor, ki je pustil velik pečat zlasti v zgodovini 1. SNL, pred dobrimi tremi desetletji pa je oblekel tudi dres slovenske izbrane vrste. To je stopil na nepozabni tekmi v Šiški proti Estoniji, ko se je Slovenija prvič v obdobju državne samostojnosti, ko sta jo Uefa in Fifa sprejeli v svoji družini, predstavila na domačih tleh in v prijateljski tekmi v Ljubljani premagala Estonce (2:0). To je bila tudi zgodovinska prva zmaga Slovenije, 7. aprila 1993 pa je barve Slovenije branil tudi Igor Poznič. Odigral je 75 minut, nato ga je zamenjal Ante Šimundža.

V prvi ligi je za Maribor in Muro zbral 102 nastopa in se med strelce vpisal 51-krat. Tako je mrežo tekmecev zatresel na vsaki drugi tekmi, kar je imenitno povprečje za napadalca. Največ zadetkov je dosegel v krstni sezoni 1991/92, ko je bil uspešen za vijolice kar 27-krat. Bil je tudi veliki junak prvega večnega derbija med Olimpijo in Mariborom v samostojni Sloveniji (1:2), ko je z dvema zadetkoma, pozneje je športno priznal, da bi moral biti eden izmed njih upošteval kot avtogol takratnega zveznega igralca zmajev Iva Šeparovića, popeljal vijolice do odmevne zmage za Bežigradom. Bil je ljubljenec navijačev Maribora.

Ljudski vrt je zavit v črno, saj je preminil eden izmed najboljših strelcev v zgodovini NK Maribor. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Skupno, če se upošteva tudi obdobje v nekdanji Jugoslaviji, je Poznič za Maribor odigral 255 tekem in dosegel kar 87 zadetkov, na večni lestvici strelcev pa zaseda visoko šesto mesto. Večkrat so v polno merili le rekorder Marcos Tavares (211), Branko Horjak (117), Kliton Bozgo (110), Mladen Kranjc (104) in Ante Šimundža (102).

Izkusil je tudi igranje v tujini, bil član avstrijskega Gaka iz Gradca in portugalskega kluba Felguiras, kariero pa je sklenil v dresu ptujske Drave. Po koncu igralske kariere je prenašal znanje na mlajše rodove kot trener nižjeligaških klubov.