Ibrahimović spet za švedsko reprezentanco, ogrožen rekord Zoffa

Ibrakadabra, kot imenujejo Zlatana Ibrahimovića, bo v primeru nastopa na eni od bližnjih tekem - Švedska se bo z Belgijo pomerila 24., z Azerbajdžanom pa 27. marca - postal najstarejši nogometaš, ki je nastopil v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo.

Zvezdnik AC Milana, ki se je pred kratkim vrnil na zelena igrišča po rehabilitaciji kolena, bi v tem primeru zrušil tovrstni starostni rekord, ki si ga je doslej lastil italijanski nogometaš Dino Zoff.

Legendarni vratar azzurrov je bil na tekmi proti Švedski 1983 star 41 let, tri mesece in en dan, Ibrahimović pa bo v primeru nastopa na dvoboju proti "rdečim vragom" v predmestju Stockholma star 41 let, pet mesecev in 21 dni.

Ibrahimović je v tej sezoni zaradi poškodbe odigral le tri tekme za AC Milan. V svoji dolgoletni karieri je branil barve številnih imenitnih klubov, kot sta italijanski Juventus in Inter Milano, francoski PSG, angleški Manchester United, španska Barcelona, nizozemski Ajax in ameriški LA Galaxy.

Za švedsko izbrano vrsto je odigral 121 tekem in dosegel 62 golov, kar je absolutni strelski rekord.

