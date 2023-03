Aleksandra Čeferina pozivajo k izključitvi Belorusije

Med več kot 100 podpisanimi evropskimi poslanci, ki Čeferina in Uefo pozivajo, naj vztrajata pri svoji zavezi spoštovanja človekovih pravic, so tudi trije Slovenci, Romana Tomc, Milan Zver in Irena Joveva.

Želijo si, da Uefa znova premisli

Želijo si, da Uefa ponovno razmisli o svojem stališču glede Beloruske nogometne zveze. Prepričani so, da so trenutni ukrepi neustrezni in ne odražajo prave slike, ki jo v svet pošiljajo beloruske oblasti v zvezi s človekovimi pravicami in drugimi vrednotami Uefe, so zapisali v pismu, ki nosi današnji datum.

"Velik del beloruske družbe zdaj živi v strahu"

V nadaljevanju so navedli primere zatiranja posameznikov, ki so bili spoznani kot politični zaporniki in so prejeli ali pa jim grozijo zaporne kazni.

"Ti nedolžni priporniki so izpostavljeni mučenju in poniževanju, kar očitno krši njihove pravice in svoboščine. Velik del beloruske družbe zdaj živi v strahu, prestrašeni in terorizirani, ker bi lahko že majhen znak nepodpore režimu predsednika Aleksandra Lukašenka povzročil konec njihove kariere ali izgubo svobode," so zapisali.

"To vključuje beloruske atlete in športnike. Za nas je torej jasno, da nogometaši, ki so še vedno v beloruski reprezentanci, podpirajo Lukašenkov režim," so zapisali.

Aleksander Lukašenko Foto: Guliverimage

Lukašenko bi lahko izkoristil igranje reprezentance v tekmovanjih pod okriljem Uefe

Prepričano so še, da bo "Lukašenko s svojo propagandno ekipo igranje reprezentance v tekmovanjih pod okriljem Uefe izkoristil za dokaz, da je država dobro sprejeta v mednarodni skupnosti".

To bi bila po njihovem prepričanju žalitev za žrtve ruske agresije v Ukrajini in za vse Beloruse, ki so bili prisiljeni zbežati iz svoje domovine, pa tudi za tiste, ki so ostali v Belorusiji in morajo zdaj živeti v strahu in grozi.

Beloruska reprezentanca bo sicer igrala v skupini I skupaj s Švico, Izraelom, Romunijo, Kosovom in Andoro. Najprej se bo 25. marca v Srbiji pomerila s Švico.

Zaradi vpletenosti v ruski vojni na Ukrajino mora Belorusija po odloku Uefe namreč domače tekme igrati na nevtralnem terenu in brez prisotnosti gledalcev.

