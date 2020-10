Ibrahimović si je po zmagi na derbiju dal duška z bizarno objavo #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ibrahimović po vrnitvi v AC Milan, kjer je že igral med letoma 2010 in 2012, nogometno ponovno diha s polnimi pljuči. Počasnejša igra v nogometni serie A mu zelo ustreza, izkušeni nogometni gospod pa navijače italijanskega velikana razvaja z mojstrovinami in zadetki. Izkazal se je tudi na zadnjem mestnem derbiju z Interjem, na katerem je ob zmagi z 2:1 dosegel oba zadetka rossonerov. Po zmagi nad rivali si je nekdanji švedski reprezentant dal duška tako pred novinarji kot na profilu na Instagramu.

Le kaj bi bilo, če bi bil deset let mlajši ...

"Čutim, da se bolj popoln igralec kot pred desetimi leti. Če bi bila še moja fizika takšna kot pred desetimi leti, me nihče ne bi mogel ustaviti. No ja, resnica je, da me že zdaj ne morejo," je po četrti zmagi nove sezone serie A, po kateri AC Milan vodi na lestvici, dejal 39-letni Šved.

Tudi na Instagramu je objavil dve pomenljivi fotografiji, ki sta "zakurili" splet. Sprva je objavil okrvavljenega leva pri večerji, kot najbrž veste, se je Zlatan v preteklosti že večkrat oklical za leva, na drugi fotografiji pa je svoj velik ego še poudaril z zapisom: "Milano nikoli ni imel kralja, zdaj ima boga."

AC Milan v norem nizu, ki mu ni videti konca

Sedemkratni evropski klubski prvak je kot prerojen. Po koncu spomladanske prekinitve zaradi koronavirusa so Milančani na 19 tekmah nanizali 16 zmag in tri remije, če upoštevamo še štiri prijateljske tekme, ima AC Milan na svojem računu 20 zmag in tri remije, kar je forma, s katero se trenutno ne more pohvaliti noben evropski velikan.

Še Bayern, ki trenutno velja za najboljšo ekipo v Evropi, je pred nekaj tedni pri Hoffenheimu doživel poraz. Eden najzaslužnejših za to, da gre Milanu tako dobro, pa je zagotovo Ibrahimović, ki je po vrnitvi v klub igral na 23 tekmah in dosegel že 16 zadetkov.

V tej sezoni je zaradi okužbe z novim koronavirusom odigral šele tri tekme, a dosegel že pet zadetkov. Neverjetna statistika, če bo tako nadaljeval ...

