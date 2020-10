Trenutek, ko je Samir Handanović obranil še 25. enajstmetrovko v prvi italijanski ligi. Foto: Getty Images

Inter je v soboto v derbiju 4. kroga italijanskega prvenstva doživel prvi poraz sezone, potem ko je za novo, še četrto zmago vodilnega Milana poskrbel Zlatan Ibrahimović. Zimzeleni Šved, ki je prebolel novi korona virus in medtem dopolnil že 39. rojstni dan, je zabil oba gola za Milančane, s še tretjim in četrtim golom sezone pa Milanu prinesel nove tri točke.

Prvič, za vodstvo Milana z 1:0, je zadel v 13. minuti, a mu je to uspelo šele po odbiti žogi po strelu z enajstih metrov, ki mu ga je pred tem obranil Samir Handanović. To je bila že kar 25. obranjena enajstmetrovka nekdanjega slovenskega reprezentanta v najboljšem italijanskem nogometnem razredu, s tem je postal njegov rekorder.

Prehitel je namreč legendarnega nekdanjega italijanskega vratarja Gianluco Paglico, ki je kariero končal ob 24 ustavljenih enajstmetrovk. To je Handanovićevemu predhodniku med vratnicama uspelo v 592 tekmah, medtem ko je zdajšnji kapetan Interja do 25 ustavljenih strelov z enajstih metrov prišel že po 481 tekmah, ki jih je v najboljši italijanski ligi odigral.

Handanović: Razliko je naredil Ibrahimović

Foto: Getty Images Handanović po tekmi o tem ni govoril, je pa kot kapetan stopil pred mikrofone in nekaj besed namenil milanskemu derbiju. "Odločil je Ibrahimović. On je bil tisti, ki je naredil razliko. Mi smo imeli veliko priložnosti, a jih nismo izkoristili. Oni so jih. Nismo igrali slabo. V sredo imamo novo tekmo, moramo se pobrati in pokazati, kaj znamo. Imeli smo le dan in pol, da smo se pripravili na derbi, a nismo igrali slabo," je 36-letni Ljubljančan opozoril na to, da so nogometaši Interja zaradi okužb z novim koronavirusom na milanski derbi prišli praktično neposredno iz karantene.

"Res je, da prejemamo kar nekaj golov, a si na drugi strani pripravljamo tudi veliko priložnosti, zato nasprotniku puščamo veliko prostora. Moramo biti bolj uravnoteženi kot ekipa. Zaupam tej ekipi in svojim soigralcem. Verjamem, da bomo dosegali dobre rezultate. Že v sredo bomo naredili vse, da zmagamo. Pogledali bomo, kaj je bilo tokrat dobrega in kaj ne, se poskušali česa naučiti iz poraza in iti pozitivno naprej v sezono," je še povedal Handanović, ki je že deveto sezono v nizu številka ena trikratnega evropskega prvaka Interja. Ta bo z novo sezono lige prvakov začel v sredo, ko bo v skupini B, v kateri sta še Real Madrid in Šahtar Doneck, gostil Borussio Mönchengladbach.