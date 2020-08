Simon Rožman z Rijeko hrvaški pokalni prvak!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred zadetkom Rijeke so bili bližje zadetku Zagrebčani, ki so med drugim zadeli tudi vratnico, nekajkrat pa se je izkazal tudi reški vratar Ivor Pandur. Malo pred prejetim golom so že mislili, da bodo izvajali enajstmetrovko, sodnik je že pokazal na belo točko, a je po posredovanju v sobi za VAR odločitev spremenil. V sodniškem podaljšku je Lokomotiva zadela še prečko.

Za Rožmana je to druga lovorika v karieri, pokal je leta 2017 osvojil tudi z Domžalami, za Rijeko pa je to šesto zmagoslavje v hrvaškem pokalu. Rijeka je v zadnjih sedmih letih kar štirikrat osvojila pokalno lovoriko. Pod dve se je podpisal tudi zdajšnji slovenski selektor Matjaž Kek. Kralj hrvaškega pokala ostaja Dinamo, ki je do zdaj v svoj žep pospravil 15. pokalnih naslovov.

Pokalni naslov Rijeke je velik obliž na rano iz hrvaškega prvenstva, saj je ekipa iz Kvarnerja le za točko ostala brez kvalifikacij za ligo prvakov. Rožmanovi četi je pred nosom drugo mesto speljala ravno Lokomotiva.

Preberite še: