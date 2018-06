Hrvaška opozorila nogometne navijače

Hrvaško zunanje ministrstvo je objavilo navodila za hrvaške nogometne navijače, ki bodo spremljali svetovno nogometno prvenstvo v Rusiji. Med drugim so opozorili na pravila obnašanja v prometu in na športnih prireditvah, kot tudi na previdnost pri zamenjavi denarja ter postopkih pri zahtevah za konzularno pomoč.

Hrvaška nogometna reprezentanca bo svojo prvo tekmo na svetovnem prvenstvu igrala proti Nigeriji v Kaliningradu, drugo proti Argentini v Nižnjem Novgorodu, tretjo pa proti Islandiji v Rostovu na Donu. Hrvaški mediji poročajo, da so nekaj tisoč aranžmajev, ki jih ponujajo hrvaške turistične agencija za tekme v skupinski fazi tekmovanja skorajda razprodali. Za pričakovati je tudi določeno število hrvaških navijačev iz drugih držav.

Hrvaško zunanje ministrstvo je objavilo obsežna navodila, kako naj se hrvaški navijači obnašajo v Rusiji, da bi se izognili morebitnim nevšečnostim. Uvodoma so pozvali na največjo možno previdnost zaradi morebitnih terorističnih napadov, ki predstavljajo globalno grožnjo in jih ni možno izključiti niti med potekom največjega svetovnega nogometnega tekmovanja.

Foto: Reuters

Previdnost je potrebna tudi pri zamenjavi denarja, so zapisali v navodilih. Kot so pojasnili, je boljše ruske rublje kupovati v bankah kot v zasebnih menjalnicah, v katerih velja več tečajev rublja do evra in dolarja, kar je odvisno od zneska, ki je namenjen zamenjavi. V večjih ruskih mestih je možno uporabljati vse bančne kartice, razen American Expressa.

Večina hrvaških navijačev naj bi na tekme potovala z čarterskimi poleti. Tistim, ki nameravajo v Rusijo za avtomobili ali pa bodo najeli vozila, svetujejo tudi kako naj se obnašajo v prometu. Posebej opozarjajo voznike, da je v Rusiji ničelna toleranco do alkohola ter da pred odhodom naredijo mednarodna vozniška dovoljenja in mednarodno avtomobilsko zavarovanje.

Foto: Reuters

Navedli so, da je v Rusiji kaznivo vstavljanje vozil, kar pomeni, da ni priporočljiv avto-stop niti ustavljanje taksijev, ki jih je možno dobiti s pomočjo aplikacij za mobilne telefone ali na taksi postajališčih. Obiskovalci SO ne smejo biti presenečeni, če bo nadzor na železniških postajah podoben tistem na letališčih.

Hrvaški navijači veljajo tudi za ene bolj bojevitih, diplomacija pa opozarja, da ruski zakoni ne tolerirajo nobenega nasilja ali povzročanja incidentov na športnih prireditvah. Udeležencem grozi do 15 dni zapora in izgon iz države.