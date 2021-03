Honduras izločil ZDA v olimpijskih kvalifikacijah

Z zmago z 2:1 bo Honduras četrtič zapored igral na olimpijskih igrah, ZDA, ki so veljale za favorita v skupini Concacaf, pa so nazadnje na OI nastopile leta 2008. Mehika je bila od Kanade boljša z 2:0.

Znanih je vseh šestnajst udeležencev olimpijskega turnirja, ki bo od 21. julija do 7. avgusta. To so Japonska, Francija, Nemčija, Romunija, Španija, Nova Zelandija, Egipt, Slonokoščena obala, Južnoafriška republika, Avstralija, Savdska Arabija, Južna Koreja, Argentina, Brazilija, Honduras in Mehika.

Žreb štiričlanskih skupin bo 21. aprila na sedežu Fife v Zürichu. V četrtfinale bosta napredovali po dve najboljši ekipi iz vsake skupine. Naslov bodo branili Brazilci, ki so pred petimi leti v Rio de Janeiru po streljanju enajstmetrovk premagali Nemčijo.