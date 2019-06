Hitri Malijec za 17 milijonov evrov na Otok

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Djenepo, ki je prva poletna okrepitev Southamptona, je v minuli sezoni za Standard dosegel enajst zadetkov in klubu pomagal do tretjega mesta v domačem prvenstvu in mesta v evropski ligi.

"Moussa je igralec izjemne hitrosti in je dober strelec. Opazovali smo ga že nekaj časa," je dejal trener Southamptona Ralph Hasenhüttl.

Djenepo se bo ekipi pridružil po afriškem prvenstvu.

Preberite še: